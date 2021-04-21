Зеленський і Гуттеріш обговорили безпекову ситуацію на сході України з огляду на збільшення військової присутності РФ уздовж українського кордону і на тимчасово окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем висловив підтримку його заклику дотримуватись глобального режиму припинення вогню через пандемію коронавірусної інфекції.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, окрему увагу було приділено безпековій ситуації на сході України з огляду на збільшення військової присутності РФ уздовж українського кордону та на тимчасово окупованих територіях.

«Хочу ще раз висловити підтримку вашому торішньому заклику про припинення вогню на період пандемії COVID-19», – зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна однією з перших підтримала цей заклик і робила все можливе для його втілення, починаючи з липня 2020 року. Також він поінформував Гутерріша про створення в Україні Центру протидії дезінформації, що має стати міжнародним хабом боротьби з деструктивним інформаційним впливом.

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Крім того, Зеленський наголосив, що ініціатива «Кримської платформи», яку Україна офіційно розпочне проведенням саміту в серпні, поверне питання Криму на міжнародний порядок денний, запустить процес деокупації півострова і стане практичним механізмом для захисту прав людини в Криму вже тепер.

Президент також відзначив важливу практичну роль у відстеженні ситуації в Криму та на інших тимчасово окупованих територіях України, яку відіграє Моніторингова місія ООН з прав людини.

Що цьому передувало

У 2020 році генсек ООН Гутерріш закликав встановити негайний глобальний режим припинення вогню у зв'язку з пандемією COVID-19.

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Автор: Віталій Саєнко