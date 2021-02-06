Вперше президент України поспілкувався з українськими полярниками в режимі реального часу.

Президент України Володимир Зеленський привітав українських полярників з 25-ю річницею заснування антарктичної станції «Академік Вернадський».

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, вперше в історії глава держави поспілкувався з полярниками через відеозв’язок у режимі реального часу.

Зеленський використав фірмове привітання, схоже на офіційний логотип станції у вигляді латинської літери V, що означає перемогу.

«Дякую за те, що ви робите велику справу. За те, що ви робите українську справу у світовій історії. Я хочу вас привітати з великим ювілеєм – 25-річчям заснування української станції ім. Академіка Вернадського. Для мене це велика честь – наживо поспілкуватися з вами. Ви робите велику щоденну роботу для розвитку науки. І ми зі свого боку хочемо й будемо підтримувати кожного з вас», – сказав президент.

Главі держави повідомили, що вперше відбувається модернізація антарктичної станції, зокрема її дослідницьких можливостей.

Він поцікавився, що держава може зробити, щоб покращити умови на станції, допомогти полярникам розвивати науку, робити якісні дослідження.

Начальник 25-ї української антарктичної експедиції Юрій Отруба від імені всіх полярників запросив Зеленського стати першим президентом України, який відвідає вітчизняну антарктичну станцію. Полярники розповіли про свою роботу, зокрема про виклики глобального потепління.

«Ми тут, в Антарктиді, щодня наочно спостерігаємо глобальне потепління. Воно тут відбувається дуже швидко. А ще саме тут, на станції «Академік Вернадський», було відкрито таке загрозливе явище, як озонова діра. І ми тут першими у світі визначаємо, як потроху відбувається відновлення озонового шару…Ми дуже раді, що завдяки станції «Вернадський» ми, українці, напряму залучені до таких глобальних зусиль людства зі збереження нашої планети», – сказав Отруба.

Президент і учасники експедиції обговорили необхідність затвердження наукової програми та бюджету на її виконання.

Зеленський одразу поспілкувався про деталі з міністром освіти і науки Сергієм Шкарлетом, давши доручення допомогти станції з усім необхідним, щоб українські науковці мали спроможності здійснювати світові дослідження.

«Я хочу вас заспокоїти: програма буде», – підтвердив президент.

Також полярники попросили Зеленського про власний криголам, який допоміг би здійснювати дослідження без обмежень. Президент наголосив, що держава зробить усе, щоб вітчизняна антарктична станція мала свій криголам. Він поставив завдання Офісу президента та уряду разом напрацювати рішення, яке дало б змогу розв'язати це питання.

Також глава держави оглянув експозицію фотовиставки «Вікно в Антарктиду: до 25-річчя станції «Академік Вернадський». На світлинах зображені найбільш знакові події в історії станції – від її заснування 6 лютого 1996 року до відкриттів полярників.

25-річчя станції «Академік Вернадський»

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Автор: Тамара Отовська