Президент підкреслив, що категорично не сприймає останні рішення Конституційного суду.

Президент України Володимир Зеленський представив кроки для виходу з конституційної кризи.

Як повідомляє прес-служба Про це він говорив під час відеозустрічі з послами країн «Великої сімки» (G7) та Європейського Союзу, акредитованими в Україні.

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У числі кроків для виходу з кризи Зеленський назвав відновлення до кінця року кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, повернення всіх контрольних функцій в НАЗК та розв'язання питання Конституційного Суду.

До розмови також долучилися керівник офісу президента Андрій Єрмак та директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

Зустріч була присвячена питанням виходу з кризи, яку викликав своїми останніми рішеннями Конституційний суд України, функціонуванню Національного антикорупційного бюро та проведенню ефективної судової реформи.

Президент підкреслив, що категорично не сприймає останні рішення Конституційного суду.

"Я категорично не сприйняв нещодавнє рішення Конституційного суду про скасування частини положень антикорупційного законодавства. Воно фактично "обнулило" всю систему боротьби з корупцією", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що першочерговим завданням української влади було забезпечити безперервну діяльність антикорупційних органів і відновити роботу системи електронного декларування.

Глава держави нагадав, що нещодавно з цього питання мав детальну бесіду з головою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо, який запропонував експертизу комісії в цій складній ситуації.

Крім того, Зеленський представив конкретні кроки для виходу з конституційної кризи. Серед них - відновлення до кінця року кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, повернення всіх контрольних функцій НАЗК та розв'язання питання Конституційного Суду.

Конфлікт з Конституційним судом

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК щодо перевірки декларацій і виявлення конфлікту інтересів.

2 листопада в Раді був зареєстрований законопроект, яким пропонується відновити норми про е-декларування, скасовані Конституційним судом.

16 листопада Разумков зазначив, що законопроект №4304 був розроблений і підтриманий майже всіма політичними силами в парламенті. Також він закликав створити робочу групу, яка стала б напрацьовувати законодавчі ініціативи щодо виходу держави з конституційної кризи.

18 листопада заступник голови Верховної ради Олена Кондратюк підписала розпорядження про створення робочої групи з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та вдосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КС.

Група до 1 грудня має розробити узгоджені законопроекти про внесення змін до Кримінального Кодексу, законів "Про запобігання корупції" та "Про Конституційний суд України", які обумовлені рішенням КС від 27 жовтня 2020 року.

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Автор: Костянтин Гончаров