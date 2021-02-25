За словами президента, цей Конгрес стане майданчиком для діалогу між центром та громадами.

Президент України Володимир Зеленський заявив про створення Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання Ради розвитку громад та територій в Києві.

«Відносини між центром та громадами мають стати якісно новими, вони повинні бути конструктивними, прозорими та дієвими. Для цього ми створюємо Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України», – заявив голова держави.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на своїй сторінці у Facebook повідомив, що український орган буде створено з ініціативи президента «за прикладом Конгресу Ради Європи».

«Конгрес очолює президент України. Конгрес складатиметься з двох палат: Палати місцевих влад та Палати регіонів. Вони самостійно обиратимуть керівництво палат та делегуватимуть по три представника від кожної палати у Президію Конгресу, яка буде представлена вищими посадовими особами країни», – розповів голова Офісу президента.

Читайте такожПрезидент назвав План дій щодо членства в НАТО найближчою метою УкраїниЄрмак зазначив, що згідно з указом президента, президія Конгресу засідатиме щомісяця, і такі щомісячні обговорення системної роботи над вирішенням місцевих та регіональних проблем за участю найвищих посадовців держави мають забезпечити найкращу координацію всіх органів влади.

Палата місцевих влад та Палата регіонів збиратимуться щоквартально та подаватимуть пропозиції до порядку денного президії Конгресу. Загальне засідання Конгресу відбуватиметься щопівроку або на вимогу.

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Автор: Костянтин Гончаров