На 15:10 за Києвом запланована двостороння зустріч президентів України та Польщі.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 3 травня, прибув з робочим візитом до Польщі.

Про це повідомили у прес-службі глави української держави.

Читайте такожЗеленський 3 травня відвідає Польщу, зустрінеться з ДудоюТак, Зеленський візьме участь у відзначенні 230-річчя Конституції Польщі, а також проведе зустрічі з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою та лідерами інших держав.

Подробиці візиту Зеленського до Польщі

У Королівському замку у Варшаві спочатку відбудуться урочистості, а потім дебати за участю президента Республіки Польща Анджея Дуди, президента Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, президента Латвійської Республіки Егілса Левітса, президента Литовської Республіки Гітанаса Науседи й президента України Володимира Зеленського.

На 14:10 за місцевим часом (15:10 – за Києвом) запланована двостороння зустріч президентів України та Польщі. Після спілкування глави держав зроблять заяви для ЗМІ.

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Автори: Ольга Робейко, Костянтин Гончаров