Зеленський присвоїв почесні найменування підрозділам української армії

Почесні найменування присвоєні батальйону і полку Повітряних сил ЗСУ та полку і бригаді Державної спеціальної служби транспорту.

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