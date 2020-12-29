Президент Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування військовим частинам Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.
Читайте такожЗеленський заявив, що розвиток ЗСУ вимагає серйозних фінансових інвестиційЯк повідомляє прес-служба Офісу президента, відповідні укази від 28 грудня розміщені на сайті глави держави.
Зазначається, що з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, а також ураховуючи зразкове виконання поставлених завдань та високі показники в бойовій підготовці, 1194-му окремому батальйону радіоелектронної боротьби Повітряних сил ЗСУ присвоєно почесне найменування імені отамана Кирила Бондарука.
76-му окремому полку зв'язку радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ присвоєно почесне найменування імені В'ячеслава Чорновола.
Крім того, 36-й шляхо-відновлювальний полк Державної спеціальної служби транспорту отримав почесне найменування «Конотопський», а 26-та окрема бригада Державної спеціальної служби транспорту - найменування «Дніпровська».
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