Президент Володимир Зеленський у зв’язку із можливою спробою подальшого військового вторгнення Росії заявив, що Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій.
Про це він повідомив в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.
"Жодного страху зараз бути не може, адже будь-яке намагання розширити агресію проти України означатиме удар по безпеці всієї Європи. Це відчує кожна країна континенту. Ми готові до будь-яких варіантів розвитку подій – все ж враховуйте, що війна проти нас триває з 2014 року", - сказав Президент.
Зеленський зауважив, що на Донбасі триває жорстока війна із застосуванням безпілотників, артилерії, бронетехніки, мін.
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"Тільки за останні три місяці ми втратили близько 30 військових, гинуть і мирні мешканці Донбасу", - зазначив глава держави.
За словами Зеленського, на східному кордоні і в тимчасово окупованому Криму Росія розмістила близько 80 тис. військових, до яких слід додати ще 30 тис. проросійських бойовиків та офіційних військових РФ на Донбасі.
"Точно не в інтересах Європи, щоб такий військовий потенціал могли використати за прямим призначенням, як цього бажатиме Москва. Розширення війни може принести тільки нові страждання та проблеми всім, і ніхто не отримає від того користі", - наголосив президент.
Стягування РФ військ до кордону України
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- США затребували від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.
- 8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
- У Міноборони РФ заявили, що Росія перекинула на свої західні кордони дві армії та три з'єднання ВДВ.
- Президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Він підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України і закликав Москву до деескалації напруги.
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