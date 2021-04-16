За словами президента, будь-яке намагання розширити агресію проти України означатиме удар по безпеці всієї Європи, і це відчує кожна країна континенту.

Президент Володимир Зеленський у зв’язку із можливою спробою подальшого військового вторгнення Росії заявив, що Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій.

Про це він повідомив в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.

"Жодного страху зараз бути не може, адже будь-яке намагання розширити агресію проти України означатиме удар по безпеці всієї Європи. Це відчує кожна країна континенту. Ми готові до будь-яких варіантів розвитку подій – все ж враховуйте, що війна проти нас триває з 2014 року", - сказав Президент.

Зеленський зауважив, що на Донбасі триває жорстока війна із застосуванням безпілотників, артилерії, бронетехніки, мін.

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"Тільки за останні три місяці ми втратили близько 30 військових, гинуть і мирні мешканці Донбасу", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, на східному кордоні і в тимчасово окупованому Криму Росія розмістила близько 80 тис. військових, до яких слід додати ще 30 тис. проросійських бойовиків та офіційних військових РФ на Донбасі.

"Точно не в інтересах Європи, щоб такий військовий потенціал могли використати за прямим призначенням, як цього бажатиме Москва. Розширення війни може принести тільки нові страждання та проблеми всім, і ніхто не отримає від того користі", - наголосив президент.

Стягування РФ військ до кордону України

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США затребували від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

У Міноборони РФ заявили, що Росія перекинула на свої західні кордони дві армії та три з'єднання ВДВ.

Президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Він підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України і закликав Москву до деескалації напруги.

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Автор: Костянтин Гончаров