Китай планує зробити гучну заяву в річницю нападу Росії на Україну.

У річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну китайська влада оприлюднить "документ з позицією" Китаю щодо цієї війни, а не "мирний план" щодо її врегулювання. Про це заявив журналістам постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь, слова якого наводить Reuters.

За його словами, 24 лютого буде представлено документ, який "в основному відображає послідовну позицію Китаю" з питання російського вторгнення в Україну.

"Ми ніколи не називали це мирним планом. Це позиційний документ. Ми будемо продовжувати поважати суверенітет і територіальну цілісність всіх країн. Ми підкреслюємо, що країни повинні враховувати інтереси безпеки один одного", – заявив Цзюнь.

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Водночас Китай відкинув звинувачення у намірах постачати Росії зброю для війни проти України, звинувативши США та НАТО у брехні.

Як заявив на брифінгу спікер Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь, Пекін закликає НАТО "припинити паплюжити Китай необґрунтованими спекуляціями щодо України, відмовитися від старої ментальності часів Холодної війни, що зосереджена на грі з нульовою сумою і протистоянні військових блоків, і припинити розпалювати конфронтацію".

При цьому Ван зазначив, що США та інші країни НАТО є "найбільшим джерелом зброї на полі бою в Україні".

"Мирний план" Китаю для України

На Мюнхенській конференції з безпеки головний дипломат Китаю Ван І заявив, що Китай має намір 24 лютого опублікувати документ, що пропонує політичне рішення для припинення війни в Україні.

За даними видання Bloomberg, західні чиновники вважають, що китайські мирні пропозиції будуть в цілому співзвучні з ідеями російського диктатора Володимира Путіна. У план, ймовірно, будуть включені заклики до припинення вогню і припинення поставок зброї в Україну.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що чув про китайську пропозицію мирного врегулювання війни з Росією. Однак поки жодних офіційних документів з цього приводу Україна не отримувала.

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