Глава держави розповів, чи розчарований тим, що Україні не дають далекобійні ракети Taurus.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що відмова надавати Україні конкретну допомогу через невіру дуже дорого обійдеться.

У президенту України запитали, чи розчаровує його те, що Німеччина не надає далекобійні ракети Taurus. Зеленський сказав, що це питання не стосується особисто канцлера Олафа Шольца.

"Є багато чого, що я вам не можу сказати. І напевно я колись зможу. І це не стосується тільки Олафа. Це стосується лідерів Європи і Сполучених Штатів. Я просто розчарований, що люди у цілому більш прагматичні сьогодні у світі, і вони не одразу включаються у ті чи інші виклики. І я тільки можу бути розчарований одним, що Німеччина не грала ту роль, яку повинна була грати під час першої окупації України. Тому я сказав, що розчарований не Олафом. Я розчарований політикою тієї Німеччини, яка при окупації Криму не зіграла ту роль, на яку Україна так заслуговувала. На яку так заслуговувала Європа і світ, і на яку так заслуговували усі ті люди, які тоді були живі і яких потім не стало під час повномаштабної війни", - наголосив Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

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Як сказав президент, що усі заслуговували на те, аби Німеччина була одним з лідерів, яка "посадить за стіл Росію і пояснить, що так не можна - що не можна порушувати міжнародне право, не можна порушувати цінності тощо".

Він додав, що це стосується не лише Німеччини, а усіх сильних країн з різних континентів з сильною економікою.

"Я розчарований тільки цим, що ці країни - ми знаємо, їх можна порахувати на пальцях - і вони не зробили майже нічого, щоби не було повномаштабної війни", - наголосив Зеленський.

Глава держави висловив сподівання, що рішення Німеччини щодо ракет Taurus якимось чином зміниться.

"Ти або віриш, що Україна права і Росію треба поставити на місце, і тоді у тебе один, два, три, чотири, п'ять кроків, які ти сам вважаєш потрібно зробити і чим потрібно підсилювати Україну, і не розмовляти про дрібниці, бо це є дрібниці: щось можемо, а щось не можемо. Це інше", - сказав Зеленський.

На його переконання, невіра в Україну того чи іншого міністра або людини, дуже дорога обійдеться.

Taurus для України - головні новини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Bild сказав, що німецькі далекобійні ракети Taurus необхідні Україні для знищення російської військової інфраструктури на окупованих українських територіях, а не для атак по Москві, як побоюються деякі партнери.

Німецька компанія Taurus Systems GmbH, яка виробляє відомі крилаті ракети, спростувала слова експерта Соціал-демократичної партії з оборони Йоханнеса Арльта про те, що оборонна промисловість не може швидко поповнити запаси ракет, якщо їх передадуть Україні.

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