Президент Володимир Зеленський заявив, що не планує робити з України "президентську республіку".
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Трускавці.
Зеленський зазначив, що не втручається у роботу уряду та прем'єра.
"Я втручаюся тільки, коли є небезпечні моменти... Наприклад, небезпечний момент з приводу енергетики..., питання опалювального виклику та європейських цін на газ через Росію. Це питання геополітичне. А це відповідальність вже й президента... Це питання голів облдержадміністрацій, а це відповідальність президента", - розповів він.
Глава держави також підкреслив, що "президентської республіки не збирається робити".
Раніше президент прокоментував можливість свого висування на другий термін.
"Я нічого не вирішив з приводу другого терміну. Що стосується того, що я піду, коли виконаю всі обіцянки, то я говорив трішки про інше... Я сказав, що, якщо ми не будемо швидко працювати, особливо у Верховній Раді..., то ми не встигнемо це зробити", - зазначив президент.
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