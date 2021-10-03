Глава держави зазначив, що втручається у роботу Кабміну чи прем'єра лише тоді, "коли є небезпечні моменти".

Президент Володимир Зеленський заявив, що не планує робити з України "президентську республіку".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Трускавці.

Зеленський зазначив, що не втручається у роботу уряду та прем'єра.

"Я втручаюся тільки, коли є небезпечні моменти... Наприклад, небезпечний момент з приводу енергетики..., питання опалювального виклику та європейських цін на газ через Росію. Це питання геополітичне. А це відповідальність вже й президента... Це питання голів облдержадміністрацій, а це відповідальність президента", - розповів він.

Глава держави також підкреслив, що "президентської республіки не збирається робити".

Раніше президент прокоментував можливість свого висування на другий термін.

"Я нічого не вирішив з приводу другого терміну. Що стосується того, що я піду, коли виконаю всі обіцянки, то я говорив трішки про інше... Я сказав, що, якщо ми не будемо швидко працювати, особливо у Верховній Раді..., то ми не встигнемо це зробити", - зазначив президент.

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Автор: Антоніна Доломанжи