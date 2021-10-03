Не всі депутати підтримали можливу відставку глави парламенту.

Стали відомі деякі подробиці обговорення відставки Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту між президентом Володимиром Зеленським та "слугами народу" в Трускавці.

За даними джерел НВ, сталася словесна перепалка Зеленського з низкою депутатів, які не підтримують відставку спікера. Зокрема, такими, за даними ЗМІ, є нардепи Неллі Яковлєва і Василь Мокан. Перша нібито сказала Зеленському про пройдений з Разумковим "життєвий шлях довжиною в 10 років", назвавши голову ВР порядною людиною. У відповідь Зеленський заявив, що вона стала нардепом завдяки не Разумкову, а йому.

"Після чого, Яковлєва вже нічого не сказала", - передає видання слова співрозмовника.

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Мокан нагадав виключення з фракції нардепа Дубінського, коли йому дали можливість висловити свою позицію депутатам. Разумкова, каже він, цього позбавили. Президент парирував тим, що міг піти коментувати конфлікт зі спікером на телебаченні, але не хотів так робити, на відміну від Разумкова.

"Тому, тепер кажу я", - сказав Зеленський і діалог закінчився.

Відставка Разумкова - що було раніше

30 вересня Дмитро Разумков повідомив, що "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що звернення Давида Арахамії про отримання підписних листів про відставку Разумкова – його особиста ініціатива.

2 жовтня у Трускавці розпочався збір підписів народних депутатів від "Слуги народу" за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради України. Протягом декількох годин "слуги" зібрали необхідну кількість підписів.

Питання можливої відставки Разумкова 2 жовтня також прокоментував президент Володимир Зеленський. Цього дня він побував на засіданні "слуг" у Трускавці.

Автор: Юрій Годован