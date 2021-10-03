Президент наголосив, що хоче зробити все, що пообіцяв.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість свого висування на другий термін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу у Трускавці.

"Я нічого не вирішив з приводу другого терміну. Що стосується того, що я піду, коли виконаю всі обіцянки, то я говорив трішки про інше... Я сказав, що, якщо ми не будемо швидко працювати, особливо у Верховній Раді..., то ми не встигнемо це зробити", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що дуже хоче зробити все, що пообіцяв.

Читайте такожРазумков виступив проти другого терміну Зеленського"Але це також не значить, що, якщо я встигну це зробити за чотири з половиною роки, то я за півроку до кінця своєї каденції піду. Я до кінця точно попрацюю", - запевнив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, раніше, виступаючи перед "слугами народу" у Трускавці, президент неоднозначно висловився щодо термінів свого перебування на посаді.

"Я хотів би бути президентом на момент, коли ми виконаємо всі наші обіцянки", - заявив Зеленський присутнім депутатам.

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Автор: Антоніна Доломанжи