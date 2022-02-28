Учасники перемовин визначили низку пріоритетних тем, щодо яких намітилися певні рішення, поділився радник глави ОП.

Перший раунд переговорів України та Росії завершився, переговори тривали близько шести годин.

Сторони домовилися про наступний раунд перемовин, розповів радник глави Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк.

За його словами, "сторони визначили низку пріоритетних тем, за якими намітилися певні рішення".

Учасники переговорів повертаються до столиць своїх країн для обговорення результатів переговорів.

Нагадаємо, 28 лютого українська делегація прибула до району білорусько-українського кордону для участі у переговорах з представниками Росії.

До складу делегації України увійшли голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Рєзніков, Михайло Подоляк, голова делегації України у ТКГ щодо Донбасу Андрій Костін, нардеп Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Ключовим питанням переговорів було негайне припинення вогню та відведення військ з української території.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили РФ надати допомогу квазідержавам.

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