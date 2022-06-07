"Нас вбивають - тому ми будемо відповідати тим же інструментом", - впевнений Зеленський.

Володимир Зеленський висловився щодо слів президента Франції Еммануеля Макрона, котрий попросив не принижувати РФ.

Президент України в інтерв'ю для FT дав оцінку заклику Макрона.

"Я не зовсім розумію, що таке приниження Росії. Росії якої? Ми про що говоримо? Про те, що всі ці багато років, понад 8, вони вбивають наших людей. Про що ми говоримо? Еммануель глибоко розуміється в процесі, один з лідерів "нормандської четвірки", він прекрасно розуміється на деталях Мінського документа, всіх домовленостей, які були з російською стороною в рамках "Норманді 4", невиконання домовленостей, постійних зривів", - сказав Зеленський.

Голова держави додав:

"Я навіть не вважаю, що принижують Україну, тому що це слабка позиція. Нас ніхто не принижує, нас вбивають. Тому ми у відповідь не збираємося також нікого принижувати, ми будемо відповідати тим же інструментом", - впевнений Зеленський.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Росію "треба поставити на місце", коментуючи скандальний вислів Макрона.

Раніше REUTERS повідомляли, що Франція знайшла альтернативу російській нафті.

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