За словами президента, у квартирі Міндіча було близько 30 людей – представники студії «Квартал 95» разом із дружинами.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у його день народження студія «Квартал-95» влаштувала йому сюрприз, запросивши його до квартири комерційного директора студії Тімура Міндіча, розташованої на декілька поверхів вище від помешкання глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на підсумковій прес-конференції глави держави за результатами двох років роботи на посаді.

Читайте такожУ Києві відбувається прес-конференція Зеленського: онлайн-трансляція

«Щодо свого дня народження... я не знав, що це дійсно дуже важливо у нас в Україні, коли в нас «ковід» та війна, розказати, де саме, у якій квартирі я святкував день народження. Я святкував день народження у своїй квартирі, яка розташована за адресою вул. Грушевського, 9а. Квартира пана Міндіча є у цьому домі, Міндіч є комерційним директором студії «Квартал 95» і був ним до мого президенства. Пан Міндіч має прекрасні робочі теплі стосунки з акторами і авторами студії «Квартал 95», - заявив Зеленський.

За словами президента, студія «Квартал 95» разом з Міндічем, знаючи, що він буде вдома у своїй квартирі у свій день народження, зробили йому сюрприз і покликали його до цієї квартири.

«Я піднявся на декілька поверхів угору і зайшов. Так, був крутий сюрприз. До речі – у цій квартирі немає навіть ремонту. Вони зробили такий «прикол» - принесли музичні інструменти, там не було якихось зірок чи когось, там була тільки студія «Квартал 95» - вони запросили мене, грали мені пісні. З ними ми пройшли довгий, серйозний шлях від КВК, «95-го кварталу». Усі пісні були пов'язані зі мною, багато з них я написав. Ці пісні нашого колективу ми разом співали. Нас було близько 30 людей, був увесь колектив, вони були зі своїми дружинами. Ось що відбувалося. Я не маю розуміння, у чому тут є великий державницький секрет», - розповів глава держави.

Що передувало

Журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» повідомляли, що попри карантинні обмеження, президент 29 січня влаштував вечірку на честь свого дня народження. Святкування, як з’ясували «Схеми», відбулося у квартирі співвласника студії «Квартал-95» та бізнес-партнера Ігоря Коломойського Міндіча у Києві.

Відповідно до переліку карантинних обмежень Кабінету міністрів, які діяли з 25 січня по 28 лютого, заборонялося проведення масових заходів, «у яких бере участь більш як 20 осіб та недотримана дистанція у 1,5 м».

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров