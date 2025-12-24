Варіант з економічною зоною треба буде затвердити на всеукраїнському референдумі.

Один з пунктів плану закінчення війни, який Україна розробила разом з США, стосується питання територій і наразі є кілька можливих варіантів його вирішення, розповів під час зустрічі з журналістами президент України Володимир Зеленський. За його словами, в цьому пункті плану розглядається варіант того, що в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення.

Після цього, за словами президента, має зібратися робоча група для визначення переміщення сил, необхідних для припинення конфлікту, а також для визначення параметрів потенційних майбутніх спеціальних економічних зон.

"Ми знаходимося в ситуації, коли росіяни хочуть наш вихід із Донецької області, а американці пробують знайти шлях, щоб це був "не вихід" – тому що ми проти виходу – вони хочуть знайти в цьому демілітаризовану зону або вільну економічну зону, тобто такий формат, який може забезпечити погляди обох сторін", – сказав Зеленський.

Відео дня

Він додав, що варіант з вільною економічною зоною – це потенційна можливість суверенної держави обирати такий шлях. Водночас президент зробив акцент на слові "потенційний".

"Ми вважаємо, що така потенційність як економічні зони може бути у держави. Це наша політика діалогу. Зверніть увагу, що з початку 14-го пункту "території" написані всі області. Ми кажемо: якщо будуть всі області і якщо ми стоїмо там, де стоїмо, то ми домовимося. Тому тут і написано "потенційні зони", – додав Зеленський.

Президент зауважив, що в разі провалу переговорів у цьому питанні за формулою "стоїмо там, де стоїмо", є два варіанти розвитку подій. Перший – це продовження війни. А другий – розвʼязання питання усіх потенційних економічних зон. Також у цьому варіанті РФ має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей для набрання чинності цієї угоди.

"Пам'ятаєте історію про "обмінятися територіями"? Ніхто не міг до кінця зрозуміти, що таке обмінятися територіями. І ось це їх пропозиція. Пропозиція виглядала так, що вони виходять з цих територій, і хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу, де буде створено "вільну економічну зону".

Якщо ми дійдемо до потенційної вільної економічної зони Донбасу, то ми пояснюємо, що згідно з українським законодавством ми не можемо це зробити. Навіть потенційно", – сказав Зеленський.

Президент пояснив, що в разі надання особливого формату тим чи іншим територіям, необхідно проводити референдум в Україні.

"Тільки референдум може визначити, чи згодні люди на те, щоб був такий шлях, якщо пропозиція для України саме така – або це, або війна", – пояснив Зеленський.

Питання територій на мирних перемовинах

Раніше очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Україна може піти на поступки під час мирних перемовин, зокрема в питанні територій. Водночас він зауважив, що це можливо лише у випадку надання Києву надійних гарантій безпеки.

Тим часом Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше заявляв, що відмова від територій для України є неприйнятною. Також він зазначив, що справедливим є той варіант миру, який не передбачає передумов. Він висловловив сподівання, що коли закінчиться війна, має бути встановлено справедливий мир для України.

Вас також можуть зацікавити новини: