Що це означає - віддати нашу територію? Це неприйнятно, - Сирський

Генерал відстоює позицію, що спочатку треба зупинити бойові дії, перейти до припинення вогню, а потім без будь-яких умов вести переговори.

Головнокомандувач Збройний сил України генерал Олександр Сирський вважає неприйнятним варіантом відмову від українських територій.

Про це Сирський сказав в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

"Наша головна місія – захищати нашу землю, нашу країну і наше населення", - повідомив Сирський під час інтерв’ю у підвалі будівлі на сході України. Точне місце спілкування не розкривається з безпекових міркувань.

"Звісно, для нас неприйнятно просто відмовитися від території. Що це означає – віддати нашу територію? Саме тому ми боремося. Тож, ми не відмовляємося від нашої території", - наголосив Сирський.

На його переконання, зрештою, усі війни завершуються. Генерал висловловив сподівання, що коли закінчиться війна, має бути встановлено справедливий мир для України.

"В моєму розумінні, справедливий мир – це мир без передумов, без здачі території. Це означає зупинку вздовж поточної лінії зіткнення", - зазначив Сирський.

Як уточнив генерал, йдеться про припинення вогню, а потім ведення переговорів без будь-яких умов.

Як повідомляв УНІАН, адміністрація Дональда Трампа впродовж усього року намагається зупинити війну. Увесь цей час незмінними найскладнішими питаннями залишається припинення вогню та території України.

У презентованому Америкою проєкті "мирного плану" з 28 пунктів в листопаді пропонувалося визнати офіційно за Росією окуповані Крим, Донеччину та Луганщину. Водночас окуповані частини Херсонщини та Запоріжжя залишити Росії.

Після проведених переговорів між української та американською делегаціями в Женеві та Маямі було напрацьовано новий проєкт мирного плану з 20 пунктів.

З цим новим планом американські представники Джаред Кушнер і Стів Віткофф літали до Москви. Наразі українська делегація знову перебуває в США для подальших перемовин з американцями.

