Позачергове засідання Ради може відбутися наступного тижня, поділилися у "СН".

У вівторок, 2 листопада, може відбутися позачергове засідання Верховної Ради України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила прес-секретар фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

"У вівторок, 2 листопада, очікується скликання позачергового засідання Верховної Ради, яке ініціює президент України Володимир Зеленський для розгляду важливих соціальних і медичних питань", – написала вона.

Йдеться про розгляд, зокрема, проекту постанови про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 (№6154).

Читайте такожРада не змогла направити Зеленському запит щодо громадянства АксьоноваТакож розглянути планується законопроекти №6121 – щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання; №5873 – щодо вдосконалення системи управління сферою охорони здоров'я; №5694 – щодо функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана та №4542 – про внесення змін до закону "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами.

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада схвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України (реєстраційний номер 5459-1). У парламенті документ про роботу НАБУ підтримали 304 народних обранця.

Автор: Таня Поляковська