О 14:20 Шольц та Зеленський мають виступити із заявами для представників засобів масової інформації.

У Маріїнському палаці в Києві проходить зустріч президента України Володимира Зеленського та канцлера Федеративної Республіки Німеччина Олафа Шольца.

Як передає кореспондент УНІАН, Зеленський зустрів Шольца на ганку Маріїнського палацу.

Після завершення зустрічі відбудуться українсько-німецькі перемовини під головуванням Зеленського та Шольца.

О 14:20 вони мають виступити із заявами для представників засобів масової інформації. За останньою інформацією, брифінг перенесли на 14:55.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 14 лютого, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц прибуде до України, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Наступного дня, 15 лютого, німецький канцлер попрямує до Москви, де зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. Очільник ОПУ також очікує, що у Шольца "будуть результативні перемовини в Москві".

Як повідомляє The Guardian із посиланням на джерела в уряді Німеччини, Шольц запропонує Путіну діалог і наполягатиме на "єдності ЄС, США та Великої Британії" в питанні щодо економічних санкцій.

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