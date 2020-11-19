Володимир Зеленський відреагував на роботу у карантин вихідного дня фітнес-клубу "5 елемент", співвласником якого є Петро Порошенко.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що за порушення карантину вихідного дня підприємців будуть штрафувати.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook.

Зеленський звернувся до екс-президента Петра Порошенка. При цьому він не згадував його прізвища, називаючи лише його власником фітнес-клубу "5-й елемент" та опозицією.

"Ми не будемо діяти за принципом "друзям - все, а ворогам - локдаун". Санції за порушення карантину вихідного дня будуть однакові для всіх. Це стосується і власника фітнес-клубу "5-й елемент" (Петро Порошенко - УНІАН). З одного боку ви кричите, що ситуація з розповсюдженням COVID критична, а з іншого - сприяєте цьому. Ви, мені здається... ну, треба вирішити, ви або рятівник, або комерсант такий звичайний", - сказав президент.

Також Зеленський порадив Порошенку "не витрачати кошти на ботоферми, які мають говорити про політичні переслідування опозиції, а зберегти гроші на виплату штрафів".

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"Ви вже отримали один штраф. Продовжете роботу на вихідних - буде новий, ще один штраф. І вони, згідно із законодавством, будуть продовжуватися, допоки не навчитеся поважати закон. Треба буде 100 штрафів - буде 100. Можливо це, знаєте, така нова цікава модель - будемо у бюджет повертати все, що ви вкрали за попередні роки", - заявив президент.

Петро Порошенко не забарився з відповіддю та відреагував на це звернення у своєму Facebook.

"Це вже агонія, Володимире Олександровичу. А про "повернути вкрадене з бюджету", тут ви абсолютно праві. Ваш міністр Уманський якраз сьогодні розповів про ваше Велике крадівництво", - написав Порошенко.

Скандал з клубом "5 елемент"

Столичний спорткомплекс «5 елемент», співвласником якого є екс-президент України Петро Порошенко, продовжував працювати 14 листопада, попри введений урядом карантин вихідного дня.

В ході перевірки до закладу прибули правоохоронці. На прохання поліцейських припинити роботу адміністрація відреагувала відмовою, правоохоронців навіть не пустили до приміщення закладу.

У результаті складено адміністративний протокол та розпочато кримінальне провадження. Натомість в клубі стверджують, що мали законні підстави працювати, а також заявили про виконання правоохоронцями «політичного замовлення».

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Автор: Олег Давигора