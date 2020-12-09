Востаннє нормандський саміт відбувся рік тому.

Президент України Володимир Зеленський опублікував фото із зустрічі лідерів "нормандської четвірки" 9 грудня 2019 року. На ньому він сидить за одним столом з президентом Франції Макроном, канцлером Німеччини Меркель і президентом РФ Путіним.

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"Шлях до миру непростий, але знаю - ми зможемо", - прокоментував він свій допис в Instagram.

У коментарях виникли суперечки про коректність публікації знімка з Путіним, а також про результативність переговорів.

Нормандська зустріч 9 грудня 2019

За результатами "нормандського саміту" 9 грудня 2019 року в Парижі лідери України, Німеччини, Франції та Росії узгодили комюніке, в якому заявили, що підтримують Домовленість в рамках Тристоронньої контактної групи з розведення сил на трьох додаткових ділянках в Донбасі.

Також в Паризькому Комюніке говорилося про обмін утримуваними особами. Крім того, лідери країн "нормандської четвірки" задекларували підтримку досягнення протягом 30 днів домовленості в рамках ТКГ про відкриття нових пунктів пропуску через лінію розмежування. Разом з тим в комюніке йшлося про узгодження правових аспектів закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей і так званій "формулі Штайнмаєра".

16 квітня в два етапи відбулося взаємне звільнення утримуваних осіб на території Донецької та Луганської областей. Україна звільнила 20 своїх громадян, утримуваних у неволі на тимчасово окупованих територіях. Серед звільнених переважно цивільні, а також двоє військових і один правоохоронець.

З півночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню. Домовленість про перемир'я була досягнута учасниками Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі 22 липня.

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Автор: Дмитро Захаров