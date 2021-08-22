Проте в рамках навчань, зокрема й спільно з країнами НАТО, і Європа, і Німеччина Україну підтримують / фото - REUTERS

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала відмову, але все ще сподівається на постачання зброї від Німеччини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив на спільній прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Києві.

За його словами, Україна зверталася щодо постачань зброї до німецького уряду, проте їй відмовили.

Однак, зауважив Зеленський, в рамках навчань, зокрема й спільно з країнами НАТО, і Європа, і Німеччина Україну підтримують.

Читайте такожУкраїнська армія отримає чотири "Кольчуги""Але нам потрібні предметні, дуже предметні речі. І ми знаємо, в яких напрямах Німеччина могла б нас підтримати. І ми все ще на це дійсно розраховуємо й очікуємо... Це велика довга розмова, і поки що на цю тему (з Меркель - УНІАН) ми не говорили. Можливо, під час ланчу ми порушимо це питання", - наголосив президент України.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Меркель виступить за нові санкції, якщо Росія намагатиметься використати "Північний потік-2" як зброю

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Автор: Антоніна Доломанжи