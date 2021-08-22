Президент планує повернутися до цієї розмови з Меркель під час ланчу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала відмову, але все ще сподівається на постачання зброї від Німеччини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив на спільній прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Києві.

За його словами, Україна зверталася щодо постачань зброї до німецького уряду, проте їй відмовили.

Однак, зауважив Зеленський, в рамках навчань, зокрема й спільно з країнами НАТО, і Європа, і Німеччина Україну підтримують.

Читайте такожУкраїнська армія отримає чотири "Кольчуги""Але нам потрібні предметні, дуже предметні речі. І ми знаємо, в яких напрямах Німеччина могла б нас підтримати. І ми все ще на це дійсно розраховуємо й очікуємо... Це велика довга розмова, і поки що на цю тему (з Меркель - УНІАН) ми не говорили. Можливо, під час ланчу ми порушимо це питання", - наголосив президент України.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Меркель виступить за нові санкції, якщо Росія намагатиметься використати "Північний потік-2" як зброю

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Автор: Антоніна Доломанжи