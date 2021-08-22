Канцлер Німеччини наголосила, що серйозно сприймає відповідну стурбованість з українського боку.

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що виступає за нові санкції, якщо Росія намагатиметься використати "Північний потік-2" як зброю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Меркель сказала на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Вона зауважила, що "Північний потік-2" - це не німецько-російський проект, адже у ньому беруть участь й компанії з Німеччини, Нідерландів та Франції.

"Тому це європейсько-російський проект, який підлягає європейському праву... І тому у регулюванні ми не зовсім вільні…", - підкреслила Меркель.

Канцлер Німеччини наголосила, що серйозно сприймає стурбованість з українського боку щодо використання Росією "Північного потоку-2" у якості зброї.

Читайте такожЗеленський розповів, про що йшлося на переговорах з Меркель"У європейських рамках ми виступаємо за нові санкції, якщо Росія намагатиметься використати газогін для цілі зброї", - заявила вона.

Меркель також розповіла, що зараз спеціальний уповноважений з питань транзиту починає нові перемовини, щоб договір з Україною, який триває до 2024 року, був продовжений.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський розкритикував неготовність НАТО запросити Україну.

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Автор: Антоніна Доломанжи