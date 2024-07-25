Китай вдає 'глобального миротворця' у війні, але вже обрав, кого підтримує, - WSJ

Втім, Україна може сподіватися лише на покращення двосторонніх відносин з цією країною.

Український дипломат вперше зустрівся зі своїм китайським колегою після повномасштабного вторгнення Росії. Київ шукає підтримки Пекіна для припинення війни на "справедливих" умовах.

Як пише The Wall Street Journal, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї після переговорів з українським очільником МЗС Дмитром Кулебою повторив заклики Пекіна до дипломатичного вирішення війни. Натомість український дипломат заявив, що його країна вестиме переговори, коли Москва буде готова брати участь "сумлінно".

"З російської сторони наразі такої готовності не спостерігається", – сказав Кулеба. Відео дня

У відповідь речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва "завжди залишалася відкритою для переговорного процесу".

Зусилля розпочати діалог між Росією та Україною зазнали невдачі під час війни. Декілька країн намагалися стати посередниками в мирних переговорах, починаючи з Туреччини.

Офіційно проголошуючи нейтралітет, Китай був ключовим партнером у допомозі Росії пережити економічні санкції Заходу, запроваджені у відповідь на вторгнення. Торгівля між двома країнами різко зросла, оскільки Китай купує російську нафту і газ, одночасно надаючи споживчі товари, які Росії все важче купити на Заході. Лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін незадовго до війни оголосили про "безмежну" дружбу і бачать взаємну вигоду в протистоянні тиску Заходу.

Американські та європейські чиновники також звинуватили Китай у наданні Росії обладнання подвійного призначення, такого як мікрочіпи та запчастини до безпілотників, щоб допомогти Москві відновити свою армію. Китай заперечує постачання зброї Росії та заявляє, що суворо контролює торгівлю товарами подвійного призначення.

Глобальний миротворець

Пекін дедалі більше намагається представити себе глобальним миротворцем. Китай закликав до припинення вогню в Україні та оприлюднив у травні заяву з Бразилією щодо завершення війни. Росія описує свою війну проти України як "спеціальну військову операцію", а Китай називає її лише "кризою" - цей термін Ван продовжував використовувати після переговорів з Кулебою.

Переговори в Гуанчжоу відбулися після публічної суперечки між Зеленським і Китаєм під час візиту до Сінгапуру, коли він звинуватив Пекін у лобіюванні країн щодо бойкоту мирного саміту у Швейцарії. Пекін заявив, що будь-яка мирна конференція повинна бути схвалена як Україною, так і Росією, яка не була запрошена.

"Найкраще, на що може сподіватися Україна, - це налагодження відносин з Китаєм. Китай вже вказав, яку сторону він підтримує", - сказав Лучіан Кім, старший аналітик з питань України Міжнародної кризової групи.

Згідно з повідомленням МЗС Китаю, Ван не говорив про цей саміт або критику Зеленського.

"Китай вважає, що всі конфлікти повинні бути вирішені шляхом повернення за стіл переговорів, і що всі суперечки повинні вирішуватися політичними засобами. Останнім часом російська та українська сторони різною мірою сигналізували про свою готовність до переговорів", - сказав Ван.

Для України ці переговори відбулися на тлі зростання запитань щодо подальшої підтримки США військових зусиль Києва, якщо колишній президент Дональд Трамп знову потрапить у Білий дім. Трамп не відповів прямо на запитання про те, чи припинить він фінансування України. Він повторив свої заяви про те, що Росія не вторглася б в Україну, якби він все ще був на посаді, і розкрив, що сказав Зеленському під час дзвінка минулого тижня: "Ми повинні закінчити цю війну".

У своїх публічних коментарях після переговорів з Кулебою Ван не критикував США, натомість підкреслив шестипунктову мирну пропозицію щодо України, яку Китай надав Бразилії в травні. Цей план передбачає відмову від ескалації бойових дій і уникання провокацій. Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що українці "уважно вивчили" пропозицію.

Розмови про переговори пожвавились

Нещодавнє опитування показало, що підтримка мирних переговорів серед українців зросла, оскільки війна триває третій рік. Більшість респондентів виступають проти умов припинення вогню, викладених Путіним. Вони передбачають повний вихід України з чотирьох областей, які частково окуповані Росією, включаючи кілька великих міст, які все ще знаходяться під контролем Києва.

Путін також вимагав скасування санкцій Заходу та нейтрального статусу України, зокрема відмови від вступу в НАТО.

Зеленський представив власний список із 10 вимог, які Кремль не приймає, включаючи виведення російських військ до початку мирних переговорів, відновлення українського контролю над нині окупованою територією та судове переслідування військових злочинів Росії.

Вимоги України набули певної популярності, коли спочатку були включені в мирний план на початку минулого року, коли Київ готувався до великого контрнаступу. Контрнаступ не зміг досягти значних успіхів, і зараз російські війська відбирають територію у перенапружених українських сил на сході країни.

Україна може прагнути залучити Китай до другого саміту, який Київ наполягає провести пізніше цього року, щоб просувати своє бачення миру. Україна заявила, що хотіла б, щоб її другий саміт приймала країна Глобального Півдня, а Росія мала б бути присутньою.

Однак до результатів листопадових виборів у США прогрес може бути незначним, сказав Кім.

"У Москві і в Києві є розуміння того, що нічого суттєвого не зміниться, поки не буде ясності щодо виборів у США. Це ключова подія для того, що станеться далі", - сказав він.

Візит Кулеби до Китаю

У середу, 24 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув із візитом до Китаю. Він наголосив, що попереду – предметні переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру в Україні.

Вже після зустрічі із очільником українського МЗС Ван Ї заявив, що в Китаї вважають, що розв'язання всіх конфліктів має відбуватися за столом перемовин.

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