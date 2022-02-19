Президент наголосив, що Україна ні на кого наступати не буде, але готова до всього.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "лягати у гроби" і чекати російських військових українці не будуть, адже вони не здаються.

Про це він сказав під час Мюнхенської безпекової конференції, де також зробив низку важливих заяв.

Президент зазначив, що вдячний розвідданим, якими діляться з Україною країни-партнери, але довіряє більше українській розвідці.

"Лягати у гроби й чекати (російських - УНІАН) військових українці не будуть. Ми ні на кого наступати не будемо, але готові до всього. Ми не можемо бути пасивними. Ми не можемо говорити щоденно, що завтра війна... Про яку економіку ми тоді говоримо. Як можна жити в державі, коли щоденно вам говорять, що завтра буде наступ... Тоді йде обвал національної валюти, виводяться гроші, бізнес вилітає з країни. Як ви вважаєте: чи можна жити в такій державі? Може стабільність у такій державі бути? Ні", - наголосив Зеленський.

За його словами, охочих до того, щоб розбалансувати Україну, багато й всередині держави.

"Вони хочуть, щоб Україна була слабка, слабка економіка, слабка армія - тоді на нас можна наступати. І ми не зможемо захистити ні своїх людей..., ні свою економіку, тому ми дуже спокійно реагуємо на ту чи іншу інформацію", - пояснив глава держави.

Читайте такожЗеленський: Україна очікує прямих відповідей щодо перспектив вступу до ЄС та НАТО

Він зазначив, що після певної реакції влади люди можуть почати панікувати, тому всі отримані повідомлення влада оцінює.

"У нас гібридна війна. Тому українці і не здаються у різних сенсах цього слова. Ми хочемо жити щоденно і захищати свою державу... Ми просто хочемо жити як сильна держава", - підкреслив президент.

Загроза російського вторгнення

Нагадаємо, вчора американський президент Джо Байден, виступаючи у Білому домі з оновленими розвідданими про пересування військ РФ, заявив, що впевнений у тому, що Путін вже ухвалив рішення про вторгнення до України найближчими днями чи тижнями.

Нова ескалація на Донбасі сталась на тлі зростання загрози вторгнення з участю майже 200 тисяч військових РФ, зосереджених навколо України.

У вчорашніх провокаціях бойовики звинуватили Збройні сили. Секретар РНБО Олексій Данілов закликав не вірити російським найманцям і вчергове наголосив, що Україна не збирається наступати на окуповані території.