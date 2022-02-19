Президент нагадав, що нещодавно був на лінії розмежування, де з одного боку дитячий садочок та школа, а з іншого – снаряди, що влучають у них.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Європа хочуть миру, а Росія каже, що не хоче нападати, однак хтось у цій ситуації бреше.

Про це він сказав у своїй промові на Мюнхенській безпековій конференції.

"Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати, а Росія, що не хоче нападати. Хтось з нас бреше. Це – ще не аксіома, але вже – не гіпотеза", - зазначив він.

Президент нагадав, що два дні тому був на Донбасі, на лінії розмежування, де з одного боку дитячий садочок, а з іншого – снаряд, що влучає у нього, з одного боку школа, з іншого – снаряд, що прилітає на шкільний двір.

"А поруч 30 дітей. Які йдуть, ні – не в НАТО, а на уроки. У когось – фізика. Знаючи її елементарні закони, навіть діти розуміють, наскільки безглуздо звучать заяви про те, що обстріли ведуться з боку України. У когось математика. Діти… без калькулятора можуть порахувати різницю: між кількістю обстрілів у ці три дні і згадками про Україну у цьогорічному Munich Security Report. А у когось – історія. І коли на шкільному подвір’ї з’являється воронка, у дітей з’являється питання: невже світ забув свої помилки ХХ століття? До чого призводять спроби умиротворення?", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, в останні дні російські окупаційні війська почали масові обстріли позицій Збройних сил України на Донбасі із застосуванням важкої артилерії та іншого забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Ці дії РФ супроводжує поширенням дезінформації щодо ситуації на сході України.

Зокрема, протягом доби 18 лютого окупаційні війська 66 разів порушили режим тиші, 52 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Окупанти обстрілювали позиції українських військ по всій лінії фронту.

17 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил, окупанти 60 разів порушили режим тиші. Російські окупаційні війська з важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм обстріляли смт Станиця Луганська.

В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю дитсадка, де в той час перебували діти. За попередніми даними, в результаті обстрілу троє працівників дитсадка отримали контузії.

Крім того, за півтори години після цього ворог завдав артилерійського удару по селищу Врубівка Сєвєродонецького району. Обстрілом було пошкоджено будівлю школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів та 14 освітян, які були змушені рятуватись у підвалі школи.