Санкційні списки наразі не оприлюднені.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України про запровадження нових персональних санкцій.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента України.

Водночас санкційний перелік не оприлюднили, а одне рішення РНБО - засекречено.

"Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про запровадження санкцій і порушити перед ними питання про застосування аналогічних обмежувальних заходів", - йдеться в рішенні Ради нацбезпеки.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладено на Секретаря РНБО України Олексія Данілова. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Санкції України: що відомо

27 січня на засіданні уряду розпочався процес введення санкцій проти російських авіакомпаній, які всупереч українському законодавству літають в окупований Крим.

Нагадаємо, що санкційні списки в Україні затверджує Рада національної безпеки і оборони, чиї рішення вводить в дію президент України.

Зараз в ньому 786 юридичних осіб та 1759 фізичних осіб.

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Автор: Олег Давигора