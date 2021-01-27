Зазначається, що ці компанії порушують порядок використання повітряного простору України, здійснюючи польоти в межах забороненої зони над тимчасово окупованою територією Криму і Севастополя.

Кабінет міністрів сьогодні, 27 січня, розгляне розпорядження про винесення на розгляд Ради національної безпеки та оборони (РНБО) можливості застосування спеціальних економічних санкцій щодо 13 російських авіакомпаній, які передбачають повну заборону на транзит ними ресурсів, польоти та перевезення територією України на 3 роки.

Читайте такожГолова збанкрутілих "Південних авіаліній" в порушення санкцій ремонтує літаки в Україні-розслідуванняВідповідне розпорядження опублікований на сайті уряду в переліку питань до розгляду на сьогоднішньому засіданні.

Зокрема, йдеться про наступні авіакомпанії: "Вологодське авіаційне підприємство", "Красавіа", "Komiaviatrans", "Авіакомпанія Азимут", "Авіакомпанії "Іраеро", "Авіасервіс", "Авіакомпанія "Тулпар Ейр", "Аэролимузин", федеральне державне бюджетна установа "Державна компанія "223 льотний загін" Міністерства оборони РФ, "Авіакомпанія "Перемога", "Авіаційні технології інвестиції сервіс", федеральне державне унітарне підприємство "Державна корпорація по організації повітряного руху в Російській Федерації", "Авіакомпанія "Симаргл".

Зазначається, що ці компанії порушують порядок використання повітряного простору України, здійснюючи польоти в межах забороненої зони над тимчасово окупованою територією Криму та Севастополя.

Кабмін також розгляне питання застосування санкцій, що передбачають повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, щодо сирійської авіакомпанії Cham Wings Airlines. Компанія раніше вже була внесена в санкційні списки України, щодо її були застосовані: блокування активів, обмеження торгових операцій і запобігання виведенню капіталів за територію України.

У разі схвалення розпорядження, Рада нацбезпеки в місячний термін має розглянути питання застосування санкцій.

Що цьому передувало

За словами генерального прокурора України Ірини Венедиктової, у 2020 році судами накладено арешт на 104 літаки, які всупереч нормам міжнародного права та українських законів використовуються для здійснення польотів до тимчасово окупованого Криму.

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Автор: Павло Степанець