Нідерланди неупереджено прислухаються до думки Єврокомісії щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Нідерланди ухвалюватимуть рішення про підтримку надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС після висновку Європейської комісії.

Про це заявив міністр закордонних справ Вопке Хукстра, пише NOS.

За його словами, Нідерланди неупереджено прислухаються до думки Єврокомісії.

"Європейська комісія має прийняти розумне рішення щодо того, що потрібно зробити. Тоді ви повинні бути готові дивитися на це відкрито, як це зроблять Нідерланди", - сказав Хукстра.

Як повідомляв УНІАН, за даними видання Bloomberg, Нідерланди і Данія виступають проти надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. А за словами віце-прем'єр-міністра з євроінтеграції України Ольги Стефанишиної, в ЄС є сім країн, які говорили про інші формати для України, а не статус кандидата, а три з них поки не хочуть давати "зелене світло" для Києва.

Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі.

Київ заповнив і передав Єврокомісії опитувальник, що було необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС. Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга - охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС. Офіційний Київ сподівається, що у червні країни-члени Євросоюзу підтримають рішення про статус України як кандидата.

8 червня Європарламент підтримав резолюцію з рекомендацією Євросоюзу надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня.

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