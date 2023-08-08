Кожен такий "ділок" як мінімум піде під суд, сказав він.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на корупційні скандали серед народних депутатів та високопосадовців.

У своєму вечірньому відеозверненні президент подякував усім, хто "якісно служить державі та якісно працює на державу". "Завжди має бути результат для України. Кожен день на фронті і в тилу... Кожен такий день - із результатами - наближає нашу перемогу. Як сьогоднішній день - із правоохоронним результатом для України. Для очищення України", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що Україна має змінитися та пройти трансформацію. "І це означає, що на державних посадах чи народними депутатами України точно не будуть ті, хто працює собі "на кишеню", а не заради України", - наголосив глава держави, додавши, що кожен такий "ділок" як мінімум піде під суд.

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Корупційні скандали: останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні правоохоронці викрили на отриманні хабара народного обранця від "Слуги народу" Анатолія Гунька.

Парламентаря спіймали "на гарячому" разом із двома спільниками під час отримання 85 тисяч доларів. Ці гроші мали стати першою частиною хабара за передачу в оренду державної землі, яка належить Національній академії аграрних наук.

Також у липні підозру у хабарництві та зловживанні впливом отримала нардепка Людмила Марченко. Вона брала гроші за внесення даних до інформаційної системи "Шлях", які надають право на перетин кордону.

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