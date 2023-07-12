Рішення про її виключення ухвалять на найближчому засіданні фракції.

У "Слузі народу" призупинили членство у фракції депутатки Людмили Марченко, яку затримали за підозрою у фракції у хабарництві та зловживанні впливом. Про це повідомив голова фракції у парламенті Давид Арахамія.

"Як і обіцяли: членство Людмили Марченко у фракції політичної партії "Слуга Народу" призупинено", - зазначив він.

За словами Арахамії, рішення про її виключення буде прийнято на найближчому засіданні фракції.

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Хабарництво Марченко - деталі

Раніше правоохоронці заявили про викриття помічника нардепки на отриманні неправомірної вигоди за внесення даних в систему "Шлях", що фактично надає дозвіл на перетин кордону.

НАБУ та САП провели невідкладний обшук у помічника, а також у самої нардепки на Тернопільщині. Згодом їм обом повідомили про підозри.

За даними слідства, група осіб систематично отримувала неправомірну вигоду за включення через обласні військові адміністрації в інформаційну систему "Шлях" відомостей, які надають право на перетин кордону.

Зокрема, нардепка обіцяла за хабар у 5,3 тисяч доларів своє сприяння в отриманні дозволу на виїзд з України нібито для перевезення гуманітарного вантажу.

Згодом в НАБУ опублікували кумедне відео, як Марченко зрозумівши, що скоро її будинок обшукуватимуть, бігає по задньому подвір’ю та шукає місце, щоб сховати хабар. Так і не знайшовши його, депутатка перекинула гроші через паркан, де їх і виявили правоохоронці.

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