Виступ президента був присвячений напруженій ситуації на кордоні з РФ.

Президент Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції, яка цьогоріч присвячена актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України.

До Мюнхена глава держави прибув сьогодні вранці і вже встиг зустрітися з британським прем'єром Борисом Джонсоном. "Говорили про безпеку на тлі агресивних дій РФ. Узгодили подальші спільні кроки. Залишаємося єдиними в прагненні деескалації дипломатичним шляхом", - підкреслив Зеленський.

В офісі президента раніше повідомили, що в Мюнхені у нього заплановані ряд міжнародних зустрічей. На Банковій також повідомили, що сьогодні президент повернеться до Києва.

Раніше президент США Джо Байден висловив думку, чи повинен Володимир Зеленський залишати Україну на тлі російської загрози для участі в Мюнхенській конференції з безпеки. "Прийняття цього рішення залежить від нього", - зазначив Байден.

Він додав, що багато разів розмовляв із Зеленським. "З метою пошуку дипломатичного рішення це, напевно, мудрий вибір. Але це його рішення", - сказав Байден.

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