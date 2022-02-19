Вже сьогодні президент має повернутися до Києва.

На безпековій конференції у Мюнхені президент України Володимир Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віце-президентом США Камалою Гарріс.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, сьогодні відбудеться візит Зеленського до Мюнхена (Німеччина) для участі в щорічній безпековій конференції та проведення переговорів, які заплановані на цьому майданчику.

Заплановані зустрічі Зеленського з Джонсоном, Шольцом, Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами й друзями України.

Зазначається, що Зеленський очікує "конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України".

Вже сьогодні президент має повернутися до Києва.

В ОП уточнили, що дискусії на Мюнхенській безпековій конференції цьогоріч будуть присвячені актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України.

"Тому позиція нашої держави має бути представлена достатньо, щоб питання про Україну вирішувалися за участю України", - зазначили у прес-службі.

Наголошується, що ситуацію на лінії дотику на Донбасі, в Автономній Республіці Крим та поблизу кордонів України аналізують українські спецслужби.

"У робочому порядку відбувається постійний аналіз розвідувальних даних та обмін інформацією з партнерами. Україна регулярно отримує додаткові актуальні дані розвідки щодо активності російських сил. Ситуація на сході країни повністю контрольована українськими силами безпеки й оборони", - додали в ОП.

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