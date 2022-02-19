У Мюнхені президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном ситуацію у сфері безпеки на тлі агресивних дій Росії.
Про це глава держави повідомив в Twitter.
"Говорили про безпеку на тлі агресивних дій РФ. Узгодили подальші спільні кроки. Залишаємось єдиними у прагненні деескалації дипломатичним шляхом", - наголосив Зеленський.
Він підкреслив, що вдячний Великобританії за підтримку України та співпрацю "заради безпеки та миру".
Як повідомляв УНІАН, на конференції з безпеки в Мюнхені Зеленський також має зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцом й з віце-президентом США Камалою Харріс.
Зеленський очікує "конкретних домовленостей" щодо надання Україні додаткової військової та фінансової підтримки.