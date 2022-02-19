Президент наголосив, що Україна та Велика Британія залишаються "єдиними у прагненні деескалації дипломатичним шляхом".

У Мюнхені президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном ситуацію у сфері безпеки на тлі агресивних дій Росії.

Про це глава держави повідомив в Twitter.

"Говорили про безпеку на тлі агресивних дій РФ. Узгодили подальші спільні кроки. Залишаємось єдиними у прагненні деескалації дипломатичним шляхом", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що вдячний Великобританії за підтримку України та співпрацю "заради безпеки та миру".

Як повідомляв УНІАН, на конференції з безпеки в Мюнхені Зеленський також має зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцом й з віце-президентом США Камалою Харріс.

Зеленський очікує "конкретних домовленостей" щодо надання Україні додаткової військової та фінансової підтримки.

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