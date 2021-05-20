За словами президента, європейські партнери України повністю підтримують «нормандський формат» та не йому бачать альтернативи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі альтернативи «нормандському формату» як переговорному майданчику щодо Донбасу немає, водночас він виступає за паралельні прямі переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та долучення США до цього процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на підсумковій прес-конференції глави держави за результатами двох років роботи на посаді.

«Ми не закрили питання плану «А» (щодо Донбасу – УНІАН), через «ковід» дійсно зупинились будь-які наші зустрічі в «нормандському форматі». Чому не зупиняємо «нормандський формат»? Тому що іншого майданчика поки що немає. Я виступаю дійсно за паралельну пряму розмову з президентом РФ. Я вважаю, що ми це зробили вчасно. Дуже серйозно, потужно, і це зупинило деякі речі», - заявив він.

Читайте такожЗеленський відповів, що думає про Путіна з огляду на останні подіїЗа словами президента, європейські партнери України повністю підтримують «нормандський формат» та не йому бачать альтернативи.

«Я вважаю, що окрім «нормандського формату», буде пряма розмова з президентом РФ, а окрім прямої розмови з ним, я бачу ще формат залучення США і в цю дискусію, в якому форматі – поки не готовий про це говорити», - наголосив президент.

Зустріч Зеленського і Путіна: що відомо

20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися у «будь-якій точці» Донбасу, де триває війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити із Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому він вчергове повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім із Росією.

26 квітня Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії та повідомив, що відповідне доручення дано керівнику ОП Андрію Єрмаку.

В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica Зеленський висловив переконання, що його двостороння зустріч із Путіним обов'язково відбудеться, і не виключив, що місцем її проведення може стати Ватикан. Також Зеленський припустив, що його прямі переговори з Путіним можуть запобігти ескалації агресивних дій РФ.

Сьогодні, 20 травня, Зеленський на прес-конференції за підсумками його двох років роботи на посаді президента України знову висловив переконання, що його зустріч із президентом РФ має відбутися або на Донбасі, або на нейтральній території.

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Автор: Костянтин Гончаров