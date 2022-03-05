Посольство США в Україні організовує відеодзвінок Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні виступить по відеодзвінку на засіданні Сенату США.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Очікується, що президент України Володимир Зеленський виступить по Zoom на засіданні Сенату США. За інформацією агентства "Рейтер", посольство США в Україні організовує відеодзвінок Зеленського в суботу, 5 березня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 4 березня, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що війна Російської Федерації проти України напевно не скоро закінчиться, тому треба продовжувати тиснути на президента Російської Федерації Володимира Путіна.

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