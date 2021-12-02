Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради п’ять законопроектів щодо громадянства.
Читайте такожУ РНБО розповіли, чи запровадять в Україні подвійне громадянствоПро це свідчать дані на сайті парламенту.
Йдеться, зокрема, про п’ять президентських законопроектів. Усі вони внесені до парламенту у четвер, 2 грудня.
Зеленський вніс до Ради:
- Проект закону про внесення змін до закону "Про громадянство України" щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України (№6368);
- Проект закону про запобігання та протидію загрозам національній безпеці України у сфері громадянства (№6369);
- Проект закону про внесення змін до статті 570 Митного кодексу України щодо запобігання та протидії загрозам національній безпеці України у сфері громадянства (№6370);
- Проект закону про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" щодо запобігання та протидії загрозам національній безпеці України у сфері громадянства (№6371);
- Проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері громадянства (№6372).
Тексти законодавчих ініціатив ще не оприлюднено.
Як повідомляв УНІАН, під час виступу в Раді Зеленський анонсував розгляд законопроекту про множинне громадянство. Президент наголосив, що вперше українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою, не просто людьми "українського походження", а українського громадянства.
Вас також можуть зацікавити новини: