Президентські законопроекти були зареєстровані у Раді після анонсу Зеленського щодо "множинного громадянства" для діаспори.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради п’ять законопроектів щодо громадянства.

Читайте такожУ РНБО розповіли, чи запровадять в Україні подвійне громадянствоПро це свідчать дані на сайті парламенту.

Йдеться, зокрема, про п’ять президентських законопроектів. Усі вони внесені до парламенту у четвер, 2 грудня.

Зеленський вніс до Ради:

Проект закону про внесення змін до закону "Про громадянство України" щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України (№6368);

Проект закону про запобігання та протидію загрозам національній безпеці України у сфері громадянства (№6369);

Проект закону про внесення змін до статті 570 Митного кодексу України щодо запобігання та протидії загрозам національній безпеці України у сфері громадянства (№6370);

Проект закону про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" щодо запобігання та протидії загрозам національній безпеці України у сфері громадянства (№6371);

Проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері громадянства (№6372).

Тексти законодавчих ініціатив ще не оприлюднено.

Як повідомляв УНІАН, під час виступу в Раді Зеленський анонсував розгляд законопроекту про множинне громадянство. Президент наголосив, що вперше українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою, не просто людьми "українського походження", а українського громадянства.

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Автор: Марта Гичко