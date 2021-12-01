Президент наголосив, що вперше українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою, не просто людьми "українського походження", а українського громадянства.

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроект про множинне громадянство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у своєму щорічному посланні до парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище України.

Читайте також"За президента, проти олігархів": "слуги" прийшли у Раду в однакових футболках (фото)"Важлива складова нашої міжнародної політики – підтримка світового українства", - наголосив президент.

Він зазначив, що знає, наскільки важливим для українців, що мешкають у США, Канаді та ЄС, є питання множинного громадянства.

"Сьогодні я вношу відповідний законопроект на розгляд парламенту. Вперше українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою, не просто людьми "українського походження", а українського громадянства! Рівними українцями", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що 1 грудня глава держави виступає зі щорічним посланням до парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Раніше Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку на 1−2 грудня за участю "представників Росії" спроби державного перевороту в Україні. СБУ наразі розслідує цю справу.

Як повідомляв УНІАН, у 2020 році Володимир Зеленський виступав у Верховній Раді з посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України 20 жовтня.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Антоніна Доломанжи