Вже сьогодні президент має повернутися до Києва.

Президент України 19 лютого виступить на Мюнхенській безпековій конференції. Володимир Зеленський уже прибув до Німеччини. Головним питанням, яке підійматиме глава держави, будуть загрози біля українських кордонів.

Про своє прибуття до Мюнхена президент розповів в Instagram. Він наголосив, що Україна прагне миру лише шляхом дипломатії.

"Наші сили безпеки і оборони повністю контролюють ситуацію. Ми не реагуємо на провокації та прагнемо встановлення миру виключно дипломатичним шляхом", – написав Зеленський.

У планах українського президента зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном, віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Також відбудуться перемовини з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами й друзями України.

Зазначається, що Зеленський очікує "конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України".

Вже сьогодні президент має повернутися до Києва.

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