Стамбульська конвенція була підписана Україною ще у 2011 році, але досі не ратифікована.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання домашньому насильству, відомої також як Стамбульська конвенція.

Інформація про документ оприлюднена на сайті парламенту.

За даними джерел "Європейської правди", депутати Ради можуть розглянути законопроект вже 20 червня.

Вимога ратифікації Стамбульської конвенції непублічно озвучувалася деякими державами-членами ЄС як передумова затвердження статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Стамбульська конвенція була підписана Україною ще у 2011 році, але досі не ратифікована через протести церков та консервативних політиків проти вжитого у ній терміну "гендер".

Що таке Стамбульська конвенція

Стамбульська конвенція або Конвенція Ради Європи про попередження і боротьбу з насильством щодо жінок і домашнього насильства - міжнародна угода, уперше підписана в 2011 році. Це перший подібний документ, який юридично зобов'язує створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок.

Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне і сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти і стерилізацію.

Документ підписали 46 країн і Євросоюз. Проте ще 11 з них, у тому числі Україна, не ратифікували цю угоду.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2021 року Туреччина вийшла з конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок і домашньому насильству. Відповідний указ підписав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

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