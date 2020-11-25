Біля входу до Офісу президента представниця руху Femen намагалася провести акцію протесту, проте їй завадили правоохоронці.
Копи взялися за активістку, коли та вилізла у трусах на одну з декоративних куль поблизу будівлі.
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Жінка вигукувала: «Геть насильство», а своє тіло заздалегідь розфарбувала у чорні та червоні написи з закликами ухвалити Стамбульську конвенцію.
За інформацією Обозреватель, поліція склала адмінпротокол про вчинення активісткою дрібного хуліганства. Після чого порушницю відпустили.
До слова, у світі стартувала акція «16 днів проти насильства». З цієї нагоди 25 листопада на Михайлівській площі у Києві відкрили виставку предметів «Річ у тім». На виставці представлено 16 предметів, які мали місце в реальних подіях, пов’язаних з домашнім насильством. У події взяла участь, зокрема, дружина президента Олена Зеленська.
Стамбульська конвенція: у чому полягає суть
- Стамбульська конвенція, прийнята 11 травня 2011 року країнами-членами Ради Європи, стала першим юридично зобов’язуючим документом в Європі, яким застосовується комплексний підхід до боротьби з насиллям стосовно жінок. Україна підписала Стамбульську конвенцію 7 листопада 2011 року.
- Конвенція покликана, зокрема, захищати жінок від усіх видів насильства, викоріненню дискримінації, сприянню рівноправності між обома статями і передбачає допомогу жертвам насильства.
- Країни, які підтримали конвенцію, зобов’язані ввести кримінальну відповідальність за психологічне, сексуальне й фізичне насильство, переслідування, примусовий шлюб, жіноче обрізання, примусовий аборт й стерилізацію.
- Конвенція постановляє, що сексуальне домагання (харасмент) має бути суб'єктом «кримінальних чи інших законодавчо визначених санкцій», а також включає статтю про злочини, здійснені в ім'я так званої «честі».
- Проте Рада досі її не ухвалила. У 2016 році під час голосування парламент провалив законопроект, оскільки норми, що містяться у конвенції, начебто «руйнують українську ідентичність».
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