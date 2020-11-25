Поліція склала адмінпротокол про вчинення активісткою дрібного хуліганства.

Біля входу до Офісу президента представниця руху Femen намагалася провести акцію протесту, проте їй завадили правоохоронці.

Копи взялися за активістку, коли та вилізла у трусах на одну з декоративних куль поблизу будівлі.

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Жінка вигукувала: «Геть насильство», а своє тіло заздалегідь розфарбувала у чорні та червоні написи з закликами ухвалити Стамбульську конвенцію.

За інформацією Обозреватель, поліція склала адмінпротокол про вчинення активісткою дрібного хуліганства. Після чого порушницю відпустили.

До слова, у світі стартувала акція «16 днів проти насильства». З цієї нагоди 25 листопада на Михайлівській площі у Києві відкрили виставку предметів «Річ у тім». На виставці представлено 16 предметів, які мали місце в реальних подіях, пов’язаних з домашнім насильством. У події взяла участь, зокрема, дружина президента Олена Зеленська.

Стамбульська конвенція: у чому полягає суть

Стамбульська конвенція, прийнята 11 травня 2011 року країнами-членами Ради Європи, стала першим юридично зобов’язуючим документом в Європі, яким застосовується комплексний підхід до боротьби з насиллям стосовно жінок. Україна підписала Стамбульську конвенцію 7 листопада 2011 року.

Конвенція покликана, зокрема, захищати жінок від усіх видів насильства, викоріненню дискримінації, сприянню рівноправності між обома статями і передбачає допомогу жертвам насильства.

Країни, які підтримали конвенцію, зобов’язані ввести кримінальну відповідальність за психологічне, сексуальне й фізичне насильство, переслідування, примусовий шлюб, жіноче обрізання, примусовий аборт й стерилізацію.

Конвенція постановляє, що сексуальне домагання (харасмент) має бути суб'єктом «кримінальних чи інших законодавчо визначених санкцій», а також включає статтю про злочини, здійснені в ім'я так званої «честі».

Проте Рада досі її не ухвалила. У 2016 році під час голосування парламент провалив законопроект, оскільки норми, що містяться у конвенції, начебто «руйнують українську ідентичність».

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Автор: Яна Ставська