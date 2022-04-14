Видання Bild повідомило, що Штайнмаєр на прохання президента Польщі планував прибути з візитом до Києва, однак президент України нібито відмовився зустрічатися із ним.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не отримував звернення президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра про візит до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу за результатами зустрічі із президентами Польщі, Латвії, Естонії та Литви.

"Я як президент і наш офіс офіційно не отримували звернення президента Німеччини і офісу президента Німеччини щодо візиту в Україну. У нас країна вільна, і ми готові бути транзитною державою, якщо це питання економічні, а не політичні", - зазначив президент.

Він нагадав, що 14 квітня минає 50 днів з початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

"50 днів війни, 50 днів стійкості України, міцності та об'єднання нашої нації. Я думаю, що ми можемо собі дозволити, знаючи, що кожного дня ми втрачаємо людей, бути серед тих, хто нас реально підтримує, серед реальних друзів. Я вважаю, що реальних друзів багато не буває. Ми задоволені цією кількістю", - наголосив Зеленський.

Як відомо, видання Bild повідомило, що Штайнмаєр на прохання президента Польщі планував прибути з візитом до Києва, однак президент України нібито відмовився зустрічатися із ним.

Згодом і сам Штайнмаєр підтвердив журналістам, що в Україні не чекають на його візит.