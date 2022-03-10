Президент наголосив, що воєнні злочини неможливі без пропагандистів, які їх прикривають.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропагандисти Кремля також відповідатимуть за воєнні злочини РФ.

Про це він заявив у відеозверненні.

Президент нагадав, що вчора окупанти обстріляли пологовий будинок та дитячу лікарню у Маріуполі, внаслідок чого було поранено 17 осіб (жінки, діти, медики) та загинуло троє (серед них одна дитина – дівчинка).

За словами Зеленського на російському телебаченні згадали цю тему.

"Вона була у них на ток-шоу, але жодного слова правди не сказали. Росіянам збрехали, що нібито у лікарні не було пацієнтів, а у пологовому - жінок та дітей. Росіянам збрехали, що нібито там засіли націоналісти... Вони брешуть впевнено, як і завжди", - зазначив він.

Глава держави наголосив, що "воєнні злочини неможливі без пропагандистів, які їх прикривають".

"Хочу сказати їм одну річ: ви будете відповідати так само, як і всі ті, хто наказує скидати бомби на мирних людей. Ми знайдемо всю власність пропагандистів та пов'язаних з ними осіб. Ми зробимо все, щоб її конфіскували всюди, де б вона не була. Ви ж любите багате життя, благополучні країни? У вас цього більше не буде, і це тільки початок", - додав він. За словами Зеленського, пропагандистів обов'язково притягнуть до відповідальності за співучасть у воєнних злочинах.

"А потім, це обов'язково буде, вас зненавидять громадяни Росії. Всі, кого ви зараз щоденно та багато років поспіль обманюєте. Коли вони відчують наслідки вашої брехні, відчують по своїх гаманцях, по можливостях, яких стає дедалі менше, по вкраденому майбутньому російських дітей", - сказав він.

Президент зауважив, що війна ніколи не буває ізольованою, а завжди б'є і по жертві, і по агресору.

"Агресор просто пізніше це розуміє, але завжди розуміє і завжди страждає", - уточнив він.

Російсько-українська війна

Станом на 10 березня на всіх напрямках противника зупинено силами оборони України, він намагається втримати зайняті рубежі та позиції.

Ворог намагається відновити боєздатність підрозділів, що понесли значні втрати, здійснює перегрупування та не відмовляється від задуму блокування Києва із заходу та південного-заходу.

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