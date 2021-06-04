Президент ввів нового міністра економіки до складу РНБО.

Президент Володимир Зеленський увів до складу РНБО першого віце-прем'єр-міністра і міністра економіки Олексія Любченка.

Про це йдеться в указі президента "Про зміну в складі РНБО" №227.

Повідомляється, що частковою зміною ст. 1 указу президента від 15 грудня 2014 № 929 "Про склад РНБО" в нього був введений Олексій Любченко, якого Верховна Рада нещодавно призначила першим віце-прем'єром - міністром економіки.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Призначення Олексія Любченка міністром економіки

20 травня Верховна Рада призначила голову Державної податкової служби Олексія Любченка першим віце-прем'єр-міністром - міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Кабінет міністрів призначив Любченка очільником ДПС у квітні 2020 року, але уклав з ним контракт на строк дії карантину. У квітні 2021 року Кабінет міністрів призначив Любченко головою Державної податкової служби терміном на п'ять років.

18 травня парламент звільнив з посади міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора