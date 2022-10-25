Президент України побажав новому прем'єру Великобританії успішно подолати всі виклики, які є перед британським суспільством і світом.

Президент України Володимир Зеленський привітав Ріші Сунака зі вступом на посаду прем'єр-міністра Великобританії.

Про це президент написав у Twitter.

"Вітаю Ріші Сунака зі вступом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії! Бажаю успішно подолати всі виклики, які сьогодні постали перед британським суспільством і світом", - зазначив глава держави.

Відео дня

Зеленський наголосив, що готовий разом і надалі зміцнювати україно-британське стратегічне партнерство.

Призначення нового прем'єр-міністра Великобританії - найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ріші Сунак після зустрічі з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ офіційно став керівником уряду країни.

ЗМІ зазначають, що після завершення формальних процедур він став першим в історії британським прем'єр-міністром азійського походження і першим, який став керівником уряду після зустрічі з новим королем.

20 жовтня прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс подала у відставку. Вона обійняла цю посаду 6 вересня, після того як 7 липня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про свою відставку, а 20 жовтня подала у відставку.

У серпні колишній міністр фінансів Сунак був одним із фаворитів перегонів за місце прем'єра, яке звільнилося після відставки Джонсона. Однак переконати членів Консервативної партії тоді йому не вдалося: вони обрали Ліз Трасс.

Друга спроба отримати найвищу посаду у Британії виявилася вдалою для Сунака. Джонсон зняв свою кандидатуру. Суперником виявилася лише порівняно маловідома і не дуже популярна Пенні Мордонт, яка врешті також відмовилась від перегонів.

ЗМІ нагадують, що ще у липні Сунак пообіцяв підтримувати Україну та сказав, що його першим закордонним візитом як прем'єра буде поїздка до Києва.

Вас також можуть зацікавити новини: