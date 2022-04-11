Також президент додав, що Україна має достатньо доказів щодо вчиненого окупантами.

Президент Володимир Зеленський вважає Володимира Путіна одним із винних у військових злочинах військовослужбовців РФ на території України.

Про це він сказав у інтерв'ю для програми 60 Minutes американського телеканалу CBS.

"Вважаю, я вважаю, що він один з них... Він міг запобігти. У них жорстка вертикаль. Не можна сказати, що у них багато інституцій, як в деяких державах. У них жорстка вертикаль виконання тих чи інших наказів. Тому ми могли зустрітися набагато раніше. Ми могли принаймні говорити. Він хотів цього чи не хотів, я йому подобаюсь чи не подобаюсь, він ненавидить мене може як людину. Я не знаю. Але це не про особистості, це про війну між двома державами, тому я говорю про діалог між двома лідерами цих держав, і він міг цьому запобігти, від нього багато чого залежало. Так само, як і зараз. Коли це вже виникає, не можна просто заплющувати очі і казати "ми це не робили". Навіть якщо ти вважаєш, що ти цього не робив, ти повинен це сказати в очі мені, ти повинен це сказати в очі світові, тому що якщо ти цього не робив і ти вважаєш себе міцним чоловіком, то ти принаймні хотів би як людина сказати, кричати, що це не ти, бо ти підставляєш всю свою державу, тому що твоя держава буде за все це відповідати, і ніхто їм цього не забуде. Вони думають, що якщо знищити Україну, то ніхто не буде пам'ятати. Знищити весь народ неможливо, по-перше. А, по-друге, для всього світу ти вже не рукопожатий, весь світ цього не забуде. І ми в сучасному технологічному світі живемо - є відео, аудіо, будуть книжки, будуть спогади, все це буде", - сказав він.

За словами Зеленського, за злочини окупантів мають відповідати не лише Путін та військові.

"Я думаю, що всі, хто приймав це рішення, віддавав накази, виконував, всі причетні до цього. Є люди у їхній політиці, які голосували за анексію тієї чи іншої нашої території, за окупацію наших територій. Я вважаю, що вони всі винні. Не можна сказати, що я віддав наказ захопити і окупувати Маріуполь, а потім сказати, що я не винен, що коли блокували і захоплювали Маріуполь, відрізали комусь кінцівки і катували людей. Ти не маєш права, тому що ти відправив туди людей, які не в собі. Я не свідок тому, який наказ ти робив, але це ланцюжок, і ви всі пов'язані. Тому що від твого наказу до виконання є відстань, і на цій відстані трупи. І тому ви повинні всі відповідати. Я розумію, що по-різному відповідати, тому що мародерство, вбивство - це різні речі. Але відповідальність повинна бути, якщо ми ще віримо в закон", - сказав він.

Також Зеленський додав, що Україна має достатньо доказів щодо вчиненого російськими військовими.

"Слідство і прокуратура працюють. Все це є. Є багато аудіозаписів, перехопила Служба безпеки, є їхні розмови, коли вони говорять навіть зі своїми батьками. Вони обговорювали зі своїми друзями, з батьками те, що вони брали, що вони когось захопили в полон. Є відео, де вони все це витягували, займались мародерством і продавали, відсилали в Російську Федерацію. Є записи вбивств. Є люди, які в полоні і сказали правду, що вони вбивали людей, є льотчики в полоні, які мали з собою спеціальні бумаги і мапи, на яких відзначені пункти, які вони бомбардували, і вони (пункти - УНІАН) цивільні, не військові", - сказав президент.

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