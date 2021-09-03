Президент України підбив підсумки свого візиту до США.

Президент України Володимир Зеленський підбив перші підсумки свого візиту до США, а також прокоментував можливий візит американського колеги Джозефа Байдена до Києва.

У коментарі журналістам російської служби "Голосу Америки" Зеленський зазначив, що повертається додому в позитивному настрої й переконаністю в тому, що США не на словах, а на ділі є стратегічним партнером України.

"Спільна заява двох президентів, я думаю, ви бачили. США підтримують Україну в енергетичному напрямку, майбутнього членства в НАТО, найголовніше - підтримують наш суверенітет, територіальну цілісність. Я вважаю, що у нас величезна кількість економічних проривів може бути далі, але все залежить від деталей", - сказав Зеленський.

Відповідаючи на питання про терміни візиту Байдена до Києва, про який говорив сам президент США, Зеленський сказав:

"Запросили. Коли зможе. Людина зайнята".

Візит Зеленського до США

1 вересня Зеленський і Байден провели зустріч у Вашингтоні. На ній Байден заявив про бажання відвідати Україну, сторони досягли низки домовленостей.

Новий пакет допомоги, про який президент США оголосив під час візиту Зеленського до Білого дому, включає ПТРК "Джавеліни" та інше оборонне летальне і нелетальне обладнання.

Автор: Юрій Годован