Американська допомога дозволить Україні ефективніше захищати себе від російської агресії.

Новий пакет допомоги, про який президент США Джо Байден оголосив під час візиту свого українського колеги Володимира Зеленського в Білий дім, включає ПТРК "Джавеліни" та інше оборонне летальне і нелетальне обладнання.

Про це йдеться в їхній спільній заяві за результатами зустрічі, опублікованій на сайті офісу президента України.

"Він включає бронебійні системи "Джавелін" та інше оборонне летальне і нелетальне обладнання, яке дозволить Україні більш ефективно захищати себе від російської агресії", - свідчить текст документа.

Читайте такожУ США Зеленського запевнили у підтримці вступу України до НАТОТакож в заяві наголошується, що Україна та США завершили підготовку Стратегічної оборонної рамкової угоди, яка створює основу для посилення стратегічного співробітництва України та США у сфері оборони та безпеки й просування спільних пріоритетів, зокрема у впровадженні реформ у сферах оборони та оборонної промисловості, поглибленні співпраці у таких сферах, як чорноморська безпека, кібербезпека, обмін розвідувальною інформацією та протидія російській агресії.

Крім того, у документі йдеться про те, що Сполучені Штати підтримують право України обирати свій власний зовнішньополітичний курс вільно від зовнішнього втручання, включаючи прагнення України вступити до НАТО.

"Ми також залишаємося відданими допомозі Україні у проведенні реформ, що тривають", - уточнюється в тексті.

Візит Зеленського до США: що відомо

Нагадаємо, що 31 серпня президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит в США.

Програма візиту охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях Сполучених Штатів, де Зеленський проведе важливі зустрічі з американськими чиновниками.

Зокрема, в перший день поїздки він зустрівся з міністрами енергетики і оборони США, а також керівником NASA Біллом Нельсоном.

На другий день, крім Байдена, у нього заплановані зустрічі з представниками великого американського бізнесу.

Автори: Антоніна Доломанжи, Станислав Кожемякин