Байден гарантував введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2" у разі виникнення загроз.

Радник глави ОП Олексій Арестович назвав "позитивні наслідки" зустрічі президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена у Вашингтоні.

Про це він розповів в ефірі ток-шоу Право на владу.

"Перше, на зустрічі Путіна і Байдена Байден вийшов і сказав: "Мінські угоди". Зараз у спільній декларації жодного разу не згадуються ці Мінські угоди. Після зустрічі з Путіним з риторики Байдена зникла його березнева теза, що світ поділився на демократів та автократів. Щобільше, нас запросили на саміт демократичних лідерів у жовтні-листопаді", – похвалився Арестович.

За його словами, на зустрічі пролунала важлива теза про "спільні цінності", коли Україну теж зарахували до табору "демократів", "не сіра зона".

Читайте такожНа Банковій потролили Порошенка за його "настанови" Зеленському (відео)"Це величезна поразка Путіна і всього російського режиму, тому що вони "спали і бачили". У Лаврова напередодні зустрічі Байдена та Путіна вискочило під час коментарів путінським телеканалам: "Ми ніколи не дозволимо знятися Зеленському та Україні з крючка Мінських угод. Так ось цього крючка більше не існує. Або принаймні Зеленського та України (на цьому крючку – ред.). Сторони кажуть фактично про модернізацію, або зміни, додавання стратегічних питань до повістки, яка цілком її змінює", – зазначив радник глави ОП.

Арестович передав вітання Лаврову: "Пане Лавров, ми знялися з крючка Мінських угод". Він уточнив, що це "проривне досягнення" візиту Зеленського до Вашингтону.

Візит Зеленського до США

1 вересня у Вашингтоні відбулась зустріч лідерів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена. На ній Байден заявив про бажання відвідати Україну, сторони досягли низки домовленостей.

Новий пакет допомоги, про який президент США оголосив під час візиту Зеленського до Білого дому, включає ПТРК "Джавеліни" та інше оборонне летальне і нелетальне обладнання.

Також Байден гарантував введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2" у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.

За підсумками зустрічі двох президентів був опублікований повний текст спільної заяви України та США.

Автор: Яна Ставська