Президент США згадав, як у 2015 році виступав у Верховній Раді.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден повідомив про намір у майбутньому відвідати Україну.

Про це Байден сказав на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі (відео опубліковано на сторінці телеканалу Fox News у Facebook).

Читайте такожСША обіцяють не допустити використання Кремлем газу як геополітичної зброї - спільна заява"Я досі пам'ятаю можливість, яка у мене була для виступу у Верховній Раді кілька років тому. І я з нетерпінням очікую на можливість повернутися одного дня і побачити вас", - сказав Байден.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня 2015 року на той момент віце-президент США Джо Байден виступив у Верховній Раді України. Тоді він заявив, що США не визнавали і ніколи не визнають спроби Росії анексувати Крим. За його словами, США продовжуватимуть стояти разом з Україною проти російської агресії.

Байден додав, що Україна має бути економічно і фінансово сильною для того, щоб захистити свій вибір і не дати можливості іншим країнам та силам вплинути на країну і розхитати її економічну стабільність.

Автор: Віталій Саєнко